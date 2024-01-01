Индонезийские рупии в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте IDR в CVE по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
6 259,30 cve

Rp1,000 IDR = Esc0,006259 CVE

Среднерыночный курс в 10:17
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1 IDR в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00630,0064
Низкий0,00630,0062
В среднем0,00630,0063
Изменить-0.58%-2.10%
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Соотношение 1 IDR к CVE

За последние 30 дней максимальный курс IDR к CVE составил 0,0063, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0063. Изменение курса IDR к CVE в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к CVE составил 0,0064, а минимальный — 0,0062. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0063. Изменение курса IDR к CVE в процентном соотношении составило -2.10.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07511,4641,6271,4930,8438,501
1 SGD0,74462,2080,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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IDR в EUR

IDR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Эскудо Кабо-Верде
1 IDR0,00626 CVE
5 IDR0,03130 CVE
10 IDR0,06259 CVE
20 IDR0,12519 CVE
50 IDR0,31297 CVE
100 IDR0,62593 CVE
250 IDR1,56483 CVE
500 IDR3,12965 CVE
1000 IDR6,25930 CVE
2000 IDR12,51860 CVE
5000 IDR31,29650 CVE
10000 IDR62,59300 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Индонезийская рупия
1 CVE159,76200 IDR
5 CVE798,81000 IDR
10 CVE1 597,62000 IDR
20 CVE3 195,24000 IDR
50 CVE7 988,10000 IDR
100 CVE15 976,20000 IDR
250 CVE39 940,50000 IDR
500 CVE79 881,00000 IDR
1000 CVE159 762,00000 IDR
2000 CVE319 524,00000 IDR
5000 CVE798 810,00000 IDR
10000 CVE1 597 620,00000 IDR