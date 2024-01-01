Новые израильские шекели в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте ILS в CVE по реальному обменному курсу

1 000 ils
27 788,40 cve

₪1,000 ILS = Esc27,79 CVE

Среднерыночный курс в 14:16
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1 ILS в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,237628,2376
Низкий27,347827,1791
В среднем27,708427,6421
Изменить0.26%0.71%
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Соотношение 1 ILS к CVE

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CVE составил 28,2376, а минимальный — 27,3478. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,7084. Изменение курса ILS к CVE в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CVE составил 28,2376, а минимальный — 27,1791. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,6421. Изменение курса ILS к CVE в процентном соотношении составило 0.71.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1461,4941,6270,96819,45
1 GBP1,18711,292108,191,7731,9311,14923,088
1 USD0,9180,774183,7161,3721,4940,88917,865
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Эскудо Кабо-Верде
1 ILS27,78840 CVE
5 ILS138,94200 CVE
10 ILS277,88400 CVE
20 ILS555,76800 CVE
50 ILS1 389,42000 CVE
100 ILS2 778,84000 CVE
250 ILS6 947,10000 CVE
500 ILS13 894,20000 CVE
1000 ILS27 788,40000 CVE
2000 ILS55 576,80000 CVE
5000 ILS138 942,00000 CVE
10000 ILS277 884,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Израильский новый шекель
1 CVE0,03599 ILS
5 CVE0,17993 ILS
10 CVE0,35986 ILS
20 CVE0,71972 ILS
50 CVE1,79931 ILS
100 CVE3,59862 ILS
250 CVE8,99655 ILS
500 CVE17,99310 ILS
1000 CVE35,98620 ILS
2000 CVE71,97240 ILS
5000 CVE179,93100 ILS
10000 CVE359,86200 ILS