شيكل إسرائيلي جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل ILS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٧٬٢٣٩٫١٠ cve

1.00000 ILS = 27.23910 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اسكودو الرأس الأخضر
1 ILS27.23910 CVE
5 ILS136.19550 CVE
10 ILS272.39100 CVE
20 ILS544.78200 CVE
50 ILS1361.95500 CVE
100 ILS2723.91000 CVE
250 ILS6809.77500 CVE
500 ILS13619.55000 CVE
1000 ILS27239.10000 CVE
2000 ILS54478.20000 CVE
5000 ILS136195.50000 CVE
10000 ILS272391.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Israeli New Sheqel
1 CVE0.03671 ILS
5 CVE0.18356 ILS
10 CVE0.36712 ILS
20 CVE0.73424 ILS
50 CVE1.83559 ILS
100 CVE3.67119 ILS
250 CVE9.17797 ILS
500 CVE18.35595 ILS
1000 CVE36.71190 ILS
2000 CVE73.42380 ILS
5000 CVE183.55950 ILS
10000 CVE367.11900 ILS