شيكل إسرائيلي جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل ILS إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اسكودو الرأس الأخضر
|1 ILS
|27.23910 CVE
|5 ILS
|136.19550 CVE
|10 ILS
|272.39100 CVE
|20 ILS
|544.78200 CVE
|50 ILS
|1361.95500 CVE
|100 ILS
|2723.91000 CVE
|250 ILS
|6809.77500 CVE
|500 ILS
|13619.55000 CVE
|1000 ILS
|27239.10000 CVE
|2000 ILS
|54478.20000 CVE
|5000 ILS
|136195.50000 CVE
|10000 ILS
|272391.00000 CVE