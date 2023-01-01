روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل INR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٢٬٥٦٢ cve

1.00000 INR = 1.25620 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 CVE
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063288.16591.433781.655690.957318.2139
1GBP1.1580811.2312102.0971.660331.917311.1086321.0919
1USD0.94060.812216182.9251.348551.557270.9004517.1312
1INR0.01134230.009794580.012059110.01626230.01877920.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / اسكودو الرأس الأخضر
1 INR1.25620 CVE
5 INR6.28100 CVE
10 INR12.56200 CVE
20 INR25.12400 CVE
50 INR62.81000 CVE
100 INR125.62000 CVE
250 INR314.05000 CVE
500 INR628.10000 CVE
1000 INR1256.20000 CVE
2000 INR2512.40000 CVE
5000 INR6281.00000 CVE
10000 INR12562.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الهندية
1 CVE0.79605 INR
5 CVE3.98027 INR
10 CVE7.96055 INR
20 CVE15.92110 INR
50 CVE39.80275 INR
100 CVE79.60550 INR
250 CVE199.01375 INR
500 CVE398.02750 INR
1000 CVE796.05500 INR
2000 CVE1592.11000 INR
5000 CVE3980.27500 INR
10000 CVE7960.55000 INR