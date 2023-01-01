دولار نيوزيلندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل NZD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
٦١٬٥٧٢٫٥٠ cve

1.00000 NZD = 61.57250 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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NZD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 NZD61.57250 CVE
5 NZD307.86250 CVE
10 NZD615.72500 CVE
20 NZD1231.45000 CVE
50 NZD3078.62500 CVE
100 NZD6157.25000 CVE
250 NZD15393.12500 CVE
500 NZD30786.25000 CVE
1000 NZD61572.50000 CVE
2000 NZD123145.00000 CVE
5000 NZD307862.50000 CVE
10000 NZD615725.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار نيوزيلندي
1 CVE0.01624 NZD
5 CVE0.08120 NZD
10 CVE0.16241 NZD
20 CVE0.32482 NZD
50 CVE0.81205 NZD
100 CVE1.62410 NZD
250 CVE4.06025 NZD
500 CVE8.12050 NZD
1000 CVE16.24100 NZD
2000 CVE32.48200 NZD
5000 CVE81.20500 NZD
10000 CVE162.41000 NZD