5 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CVE إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

5 cve
0.08 nzd

Esc1.000 CVE = $0.01639 NZD

Mid-market exchange rate at 19:11
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CVE إلى NZD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7631.5021.660.94620.843
1 GBP1.16811.277107.1911.7541.9391.10524.347
1 USD0.9150.783183.9361.3741.5180.86519.065
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار نيوزيلندي
1 CVE٠٫٠١٦٣٩ NZD
5 CVE٠٫٠٨١٩٧ NZD
10 CVE٠٫١٦٣٩٤ NZD
20 CVE٠٫٣٢٧٨٨ NZD
50 CVE٠٫٨١٩٧١ NZD
100 CVE١٫٦٣٩٤٢ NZD
250 CVE٤٫٠٩٨٥٥ NZD
500 CVE٨٫١٩٧١٠ NZD
1000 CVE١٦٫٣٩٤٢٠ NZD
2000 CVE٣٢٫٧٨٨٤٠ NZD
5000 CVE٨١٫٩٧١٠٠ NZD
10000 CVE١٦٣٫٩٤٢٠٠ NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 NZD٦٠٫٩٩٧٢٠ CVE
5 NZD٣٠٤٫٩٨٦٠٠ CVE
10 NZD٦٠٩٫٩٧٢٠٠ CVE
20 NZD١٬٢١٩٫٩٤٤٠٠ CVE
50 NZD٣٬٠٤٩٫٨٦٠٠٠ CVE
100 NZD٦٬٠٩٩٫٧٢٠٠٠ CVE
250 NZD١٥٬٢٤٩٫٣٠٠٠٠ CVE
500 NZD٣٠٬٤٩٨٫٦٠٠٠٠ CVE
1000 NZD٦٠٬٩٩٧٫٢٠٠٠٠ CVE
2000 NZD١٢١٬٩٩٤٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 NZD٣٠٤٬٩٨٦٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 NZD٦٠٩٬٩٧٢٫٠٠٠٠٠ CVE