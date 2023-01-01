فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل CHF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / اسكودو الرأس الأخضر
|1 CHF
|115.70000 CVE
|5 CHF
|578.50000 CVE
|10 CHF
|1157.00000 CVE
|20 CHF
|2314.00000 CVE
|50 CHF
|5785.00000 CVE
|100 CHF
|11570.00000 CVE
|250 CHF
|28925.00000 CVE
|500 CHF
|57850.00000 CVE
|1000 CHF
|115700.00000 CVE
|2000 CHF
|231400.00000 CVE
|5000 CHF
|578500.00000 CVE
|10000 CHF
|1157000.00000 CVE