فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CHF إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١١٥٬٧٠٠ cve

1.00000 CHF = 115.70000 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 2:10 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CHF إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 CVE
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434661.656880.9573518.2235
1GBP1.1581411.23235102.1931.661581.918951.1087521.1058
1USD0.93980.811458182.9251.34831.557150.899717.1265
1INR0.01133320.009785440.012059110.01625930.01877780.01084960.20653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / اسكودو الرأس الأخضر
1 CHF115.70000 CVE
5 CHF578.50000 CVE
10 CHF1157.00000 CVE
20 CHF2314.00000 CVE
50 CHF5785.00000 CVE
100 CHF11570.00000 CVE
250 CHF28925.00000 CVE
500 CHF57850.00000 CVE
1000 CHF115700.00000 CVE
2000 CHF231400.00000 CVE
5000 CHF578500.00000 CVE
10000 CHF1157000.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الفرنك السويسري
1 CVE0.00864 CHF
5 CVE0.04322 CHF
10 CVE0.08643 CHF
20 CVE0.17286 CHF
50 CVE0.43215 CHF
100 CVE0.86431 CHF
250 CVE2.16077 CHF
500 CVE4.32153 CHF
1000 CVE8.64307 CHF
2000 CVE17.28614 CHF
5000 CVE43.21535 CHF
10000 CVE86.43070 CHF