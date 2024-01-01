ليرة تركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TRY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
2,874.34 cve

TL1.000 TRY = Esc2.874 CVE

Mid-market exchange rate at 01:34
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TRY إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CVE

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9361.3453.67348.696
1 EUR1.11810.843311.96493.8191.5034.10554.43
1 GBP1.3261.1861369.961111.2611.7824.86964.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 TRY٢٫٨٧٤٣٤ CVE
5 TRY١٤٫٣٧١٧٠ CVE
10 TRY٢٨٫٧٤٣٤٠ CVE
20 TRY٥٧٫٤٨٦٨٠ CVE
50 TRY١٤٣٫٧١٧٠٠ CVE
100 TRY٢٨٧٫٤٣٤٠٠ CVE
250 TRY٧١٨٫٥٨٥٠٠ CVE
500 TRY١٬٤٣٧٫١٧٠٠٠ CVE
1000 TRY٢٬٨٧٤٫٣٤٠٠٠ CVE
2000 TRY٥٬٧٤٨٫٦٨٠٠٠ CVE
5000 TRY١٤٬٣٧١٫٧٠٠٠٠ CVE
10000 TRY٢٨٬٧٤٣٫٤٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ليرة تركية
1 CVE٠٫٣٤٧٩١ TRY
5 CVE١٫٧٣٩٥٣ TRY
10 CVE٣٫٤٧٩٠٥ TRY
20 CVE٦٫٩٥٨١٠ TRY
50 CVE١٧٫٣٩٥٢٥ TRY
100 CVE٣٤٫٧٩٠٥٠ TRY
250 CVE٨٦٫٩٧٦٢٥ TRY
500 CVE١٧٣٫٩٥٢٥٠ TRY
1000 CVE٣٤٧٫٩٠٥٠٠ TRY
2000 CVE٦٩٥٫٨١٠٠٠ TRY
5000 CVE١٬٧٣٩٫٥٢٥٠٠ TRY
10000 CVE٣٬٤٧٩٫٠٥٠٠٠ TRY