50 ليرة تركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TRY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

50 try
157.90 cve

1.000 TRY = 3.158 CVE

Mid-market exchange rate at 13:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٤١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٧
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٢٩١٫٧٢٤١٫٩٣٢١٫١٢١٢١٫٤٨١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٧٢١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٨١٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 TRY٣٫١٥٨٠٤ CVE
5 TRY١٥٫٧٩٠٢٠ CVE
10 TRY٣١٫٥٨٠٤٠ CVE
20 TRY٦٣٫١٦٠٨٠ CVE
50 TRY١٥٧٫٩٠٢٠٠ CVE
100 TRY٣١٥٫٨٠٤٠٠ CVE
250 TRY٧٨٩٫٥١٠٠٠ CVE
500 TRY١٬٥٧٩٫٠٢٠٠٠ CVE
1000 TRY٣٬١٥٨٫٠٤٠٠٠ CVE
2000 TRY٦٬٣١٦٫٠٨٠٠٠ CVE
5000 TRY١٥٬٧٩٠٫٢٠٠٠٠ CVE
10000 TRY٣١٬٥٨٠٫٤٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / ليرة تركية
1 CVE٠٫٣١٦٦٥ TRY
5 CVE١٫٥٨٣٢٧ TRY
10 CVE٣٫١٦٦٥٣ TRY
20 CVE٦٫٣٣٣٠٦ TRY
50 CVE١٥٫٨٣٢٦٥ TRY
100 CVE٣١٫٦٦٥٣٠ TRY
250 CVE٧٩٫١٦٣٢٥ TRY
500 CVE١٥٨٫٣٢٦٥٠ TRY
1000 CVE٣١٦٫٦٥٣٠٠ TRY
2000 CVE٦٣٣٫٣٠٦٠٠ TRY
5000 CVE١٬٥٨٣٫٢٦٥٠٠ TRY
10000 CVE٣٬١٦٦٫٥٣٠٠٠ TRY