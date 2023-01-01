يوان صيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CNY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٤٬٢٣٣٫٦٠ cve

1.00000 CNY = 14.23360 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اسكودو الرأس الأخضر
1 CNY14.23360 CVE
5 CNY71.16800 CVE
10 CNY142.33600 CVE
20 CNY284.67200 CVE
50 CNY711.68000 CVE
100 CNY1423.36000 CVE
250 CNY3558.40000 CVE
500 CNY7116.80000 CVE
1000 CNY14233.60000 CVE
2000 CNY28467.20000 CVE
5000 CNY71168.00000 CVE
10000 CNY142336.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Chinese Yuan RMB
1 CVE0.07026 CNY
5 CVE0.35128 CNY
10 CVE0.70256 CNY
20 CVE1.40513 CNY
50 CVE3.51281 CNY
100 CVE7.02563 CNY
250 CVE17.56407 CNY
500 CVE35.12815 CNY
1000 CVE70.25630 CNY
2000 CVE140.51260 CNY
5000 CVE351.28150 CNY
10000 CVE702.56300 CNY