يوان صيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل CNY إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اسكودو الرأس الأخضر
|1 CNY
|14.23360 CVE
|5 CNY
|71.16800 CVE
|10 CNY
|142.33600 CVE
|20 CNY
|284.67200 CVE
|50 CNY
|711.68000 CVE
|100 CNY
|1423.36000 CVE
|250 CNY
|3558.40000 CVE
|500 CNY
|7116.80000 CVE
|1000 CNY
|14233.60000 CVE
|2000 CNY
|28467.20000 CVE
|5000 CNY
|71168.00000 CVE
|10000 CNY
|142336.00000 CVE