دولار هونغ كونغ إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل HKD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
13304 cve

1.00000 HKD = 13.30400 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 13:23 UTC
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HKD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064588.50571.436971.661980.963918.327
1GBP1.1528711.2272102.0331.65661.9161.1112521.1281
1USD0.93940.814863183.1431.34991.561280.905517.2165
1INR0.01129870.009800740.012027510.01623590.01877830.01089090.207071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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HKD إلى SGD

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HKD إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اسكودو الرأس الأخضر
100 HKD1330.40000 CVE
200 HKD2660.80000 CVE
300 HKD3991.20000 CVE
500 HKD6652.00000 CVE
1000 HKD13304.00000 CVE
2000 HKD26608.00000 CVE
2500 HKD33260.00000 CVE
3000 HKD39912.00000 CVE
4000 HKD53216.00000 CVE
5000 HKD66520.00000 CVE
10000 HKD133040.00000 CVE
20000 HKD266080.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار هونغ كونغ
1 CVE0.07517 HKD
5 CVE0.37583 HKD
10 CVE0.75165 HKD
20 CVE1.50331 HKD
50 CVE3.75827 HKD
100 CVE7.51653 HKD
250 CVE18.79133 HKD
500 CVE37.58265 HKD
1000 CVE75.16530 HKD
2000 CVE150.33060 HKD
5000 CVE375.82650 HKD
10000 CVE751.65300 HKD