روبية إندونيسية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل IDR إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٦٬٧٤٩٫٩٢ cve

1.00000 IDR = 0.00675 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / اسكودو الرأس الأخضر
1 IDR0.00675 CVE
5 IDR0.03375 CVE
10 IDR0.06750 CVE
20 IDR0.13500 CVE
50 IDR0.33750 CVE
100 IDR0.67499 CVE
250 IDR1.68748 CVE
500 IDR3.37496 CVE
1000 IDR6.74992 CVE
2000 IDR13.49984 CVE
5000 IDR33.74960 CVE
10000 IDR67.49920 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الروبية الإندونيسية
1 CVE148.15000 IDR
5 CVE740.75000 IDR
10 CVE1481.50000 IDR
20 CVE2963.00000 IDR
50 CVE7407.50000 IDR
100 CVE14815.00000 IDR
250 CVE37037.50000 IDR
500 CVE74075.00000 IDR
1000 CVE148150.00000 IDR
2000 CVE296300.00000 IDR
5000 CVE740750.00000 IDR
10000 CVE1481500.00000 IDR