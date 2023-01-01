دولار أسترالي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل AUD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أسترالي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / اسكودو الرأس الأخضر
|1 AUD
|66.94160 CVE
|5 AUD
|334.70800 CVE
|10 AUD
|669.41600 CVE
|20 AUD
|1338.83200 CVE
|50 AUD
|3347.08000 CVE
|100 AUD
|6694.16000 CVE
|250 AUD
|16735.40000 CVE
|500 AUD
|33470.80000 CVE
|1000 AUD
|66941.60000 CVE
|2000 AUD
|133883.20000 CVE
|5000 AUD
|334708.00000 CVE
|10000 AUD
|669416.00000 CVE