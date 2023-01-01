دولار أسترالي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل AUD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٦٦٬٩٤١٫٦٠ cve

1.00000 AUD = 66.94160 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / اسكودو الرأس الأخضر
1 AUD66.94160 CVE
5 AUD334.70800 CVE
10 AUD669.41600 CVE
20 AUD1338.83200 CVE
50 AUD3347.08000 CVE
100 AUD6694.16000 CVE
250 AUD16735.40000 CVE
500 AUD33470.80000 CVE
1000 AUD66941.60000 CVE
2000 AUD133883.20000 CVE
5000 AUD334708.00000 CVE
10000 AUD669416.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أسترالي
1 CVE0.01494 AUD
5 CVE0.07469 AUD
10 CVE0.14938 AUD
20 CVE0.29877 AUD
50 CVE0.74692 AUD
100 CVE1.49384 AUD
250 CVE3.73460 AUD
500 CVE7.46920 AUD
1000 CVE14.93840 AUD
2000 CVE29.87680 AUD
5000 CVE74.69200 AUD
10000 CVE149.38400 AUD