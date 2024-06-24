تحويل AUD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

20 دولار أسترالي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

20 aud
1,369.46 cve

A$1.000 AUD = Esc68.47 CVE

Mid-market exchange rate at 12:52
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4740.9321.634159.3751.3691.353
1 GBP1.2671105.7411.182.07201.8881.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.59711.754171.071.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / اسكودو الرأس الأخضر
1 AUD٦٨٫٤٧٣٢٠ CVE
5 AUD٣٤٢٫٣٦٦٠٠ CVE
10 AUD٦٨٤٫٧٣٢٠٠ CVE
20 AUD١٬٣٦٩٫٤٦٤٠٠ CVE
50 AUD٣٬٤٢٣٫٦٦٠٠٠ CVE
100 AUD٦٬٨٤٧٫٣٢٠٠٠ CVE
250 AUD١٧٬١١٨٫٣٠٠٠٠ CVE
500 AUD٣٤٬٢٣٦٫٦٠٠٠٠ CVE
1000 AUD٦٨٬٤٧٣٫٢٠٠٠٠ CVE
2000 AUD١٣٦٬٩٤٦٫٤٠٠٠٠ CVE
5000 AUD٣٤٢٬٣٦٦٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 AUD٦٨٤٬٧٣٢٫٠٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أسترالي
1 CVE٠٫٠١٤٦٠ AUD
5 CVE٠٫٠٧٣٠٢ AUD
10 CVE٠٫١٤٦٠٤ AUD
20 CVE٠٫٢٩٢٠٨ AUD
50 CVE٠٫٧٣٠٢١ AUD
100 CVE١٫٤٦٠٤٢ AUD
250 CVE٣٫٦٥١٠٥ AUD
500 CVE٧٫٣٠٢١٠ AUD
1000 CVE١٤٫٦٠٤٢٠ AUD
2000 CVE٢٩٫٢٠٨٤٠ AUD
5000 CVE٧٣٫٠٢١٠٠ AUD
10000 CVE١٤٦٫٠٤٢٠٠ AUD