ريال برازيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
تحويل BRL إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / اسكودو الرأس الأخضر
|1 BRL
|21.33110 CVE
|5 BRL
|106.65550 CVE
|10 BRL
|213.31100 CVE
|20 BRL
|426.62200 CVE
|50 BRL
|1066.55500 CVE
|100 BRL
|2133.11000 CVE
|250 BRL
|5332.77500 CVE
|500 BRL
|10665.55000 CVE
|1000 BRL
|21331.10000 CVE
|2000 BRL
|42662.20000 CVE
|5000 BRL
|106655.50000 CVE
|10000 BRL
|213311.00000 CVE