ريال برازيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BRL إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢١٬٣٣١٫١٠ cve

1.00000 BRL = 21.33110 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / اسكودو الرأس الأخضر
1 BRL21.33110 CVE
5 BRL106.65550 CVE
10 BRL213.31100 CVE
20 BRL426.62200 CVE
50 BRL1066.55500 CVE
100 BRL2133.11000 CVE
250 BRL5332.77500 CVE
500 BRL10665.55000 CVE
1000 BRL21331.10000 CVE
2000 BRL42662.20000 CVE
5000 BRL106655.50000 CVE
10000 BRL213311.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال البرازيلي
1 CVE0.04688 BRL
5 CVE0.23440 BRL
10 CVE0.46880 BRL
20 CVE0.93760 BRL
50 CVE2.34400 BRL
100 CVE4.68799 BRL
250 CVE11.71997 BRL
500 CVE23.43995 BRL
1000 CVE46.87990 BRL
2000 CVE93.75980 BRL
5000 CVE234.39950 BRL
10000 CVE468.79900 BRL