ألف ريال برازيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل BRL إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
20766.80 cve

1.00000 BRL = 20.76680 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 1:5 UTC
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BRL إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.14761.465331.66770.9540518.3845
1GBP1.1686311.2599104.191.712581.94911.1149421.4867
1USD0.927550.793714182.69721.35931.547030.8849517.0543
1INR0.01121740.009597830.012092310.01643710.01870720.01070110.206226

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / اسكودو الرأس الأخضر
1 BRL20.76680 CVE
5 BRL103.83400 CVE
10 BRL207.66800 CVE
20 BRL415.33600 CVE
50 BRL1038.34000 CVE
100 BRL2076.68000 CVE
250 BRL5191.70000 CVE
500 BRL10383.40000 CVE
1000 BRL20766.80000 CVE
2000 BRL41533.60000 CVE
5000 BRL103834.00000 CVE
10000 BRL207668.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال البرازيلي
1 CVE0.04815 BRL
5 CVE0.24077 BRL
10 CVE0.48154 BRL
20 CVE0.96308 BRL
50 CVE2.40769 BRL
100 CVE4.81538 BRL
250 CVE12.03845 BRL
500 CVE24.07690 BRL
1000 CVE48.15380 BRL
2000 CVE96.30760 BRL
5000 CVE240.76900 BRL
10000 CVE481.53800 BRL