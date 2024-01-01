20 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال برازيلي

تحويل CVE إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

20 cve
1.09 brl

Esc1.000 CVE = R$0.05434 BRL

Mid-market exchange rate at 18:18
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CVE إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7551.5021.6590.94620.852
1 GBP1.16811.276107.1461.7541.9381.10524.35
1 USD0.9150.783183.941.3741.5180.86619.076
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الريال البرازيلي
1 CVE٠٫٠٥٤٣٤ BRL
5 CVE٠٫٢٧١٧١ BRL
10 CVE٠٫٥٤٣٤٣ BRL
20 CVE١٫٠٨٦٨٥ BRL
50 CVE٢٫٧١٧١٤ BRL
100 CVE٥٫٤٣٤٢٧ BRL
250 CVE١٣٫٥٨٥٦٨ BRL
500 CVE٢٧٫١٧١٣٥ BRL
1000 CVE٥٤٫٣٤٢٧٠ BRL
2000 CVE١٠٨٫٦٨٥٤٠ BRL
5000 CVE٢٧١٫٧١٣٥٠ BRL
10000 CVE٥٤٣٫٤٢٧٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / اسكودو الرأس الأخضر
1 BRL١٨٫٤٠١٨٠ CVE
5 BRL٩٢٫٠٠٩٠٠ CVE
10 BRL١٨٤٫٠١٨٠٠ CVE
20 BRL٣٦٨٫٠٣٦٠٠ CVE
50 BRL٩٢٠٫٠٩٠٠٠ CVE
100 BRL١٬٨٤٠٫١٨٠٠٠ CVE
250 BRL٤٬٦٠٠٫٤٥٠٠٠ CVE
500 BRL٩٬٢٠٠٫٩٠٠٠٠ CVE
1000 BRL١٨٬٤٠١٫٨٠٠٠٠ CVE
2000 BRL٣٦٬٨٠٣٫٦٠٠٠٠ CVE
5000 BRL٩٢٬٠٠٩٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 BRL١٨٤٬٠١٨٫٠٠٠٠٠ CVE