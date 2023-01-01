دولار كندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CAD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٧٧٬١٩٥٫٧٠ cve

1.00000 CAD = 77.19570 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 0:3 UTC
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CAD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434871.65380.957918.2006
1GBP1.1576811.23265102.2181.661061.91451.1089421.0697
1USD0.939150.81126182.9251.347551.553160.899617.093
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625020.01872970.01084840.206126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 CAD77.19570 CVE
5 CAD385.97850 CVE
10 CAD771.95700 CVE
20 CAD1543.91400 CVE
50 CAD3859.78500 CVE
100 CAD7719.57000 CVE
250 CAD19298.92500 CVE
500 CAD38597.85000 CVE
1000 CAD77195.70000 CVE
2000 CAD154391.40000 CVE
5000 CAD385978.50000 CVE
10000 CAD771957.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار كندي
1 CVE0.01295 CAD
5 CVE0.06477 CAD
10 CVE0.12954 CAD
20 CVE0.25908 CAD
50 CVE0.64770 CAD
100 CVE1.29541 CAD
250 CVE3.23853 CAD
500 CVE6.47705 CAD
1000 CVE12.95410 CAD
2000 CVE25.90820 CAD
5000 CVE64.77050 CAD
10000 CVE129.54100 CAD