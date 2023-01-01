كرونة دنماركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل DKK إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٤٬٨٥٩ cve

1.00000 DKK = 14.85900 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 9:32 UTC
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DKK إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.61721.438381.663650.966118.2309
1GBP1.15411.23005102.2641.659891.919851.1148821.0385
1USD0.93820.812975183.13841.349451.560790.906417.1038
1INR0.01128450.009778580.012028110.01623140.01877340.01090230.205727

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / اسكودو الرأس الأخضر
1 DKK14.85900 CVE
5 DKK74.29500 CVE
10 DKK148.59000 CVE
20 DKK297.18000 CVE
50 DKK742.95000 CVE
100 DKK1485.90000 CVE
250 DKK3714.75000 CVE
500 DKK7429.50000 CVE
1000 DKK14859.00000 CVE
2000 DKK29718.00000 CVE
5000 DKK74295.00000 CVE
10000 DKK148590.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كرونة دانمركية
1 CVE0.06730 DKK
5 CVE0.33650 DKK
10 CVE0.67299 DKK
20 CVE1.34598 DKK
50 CVE3.36496 DKK
100 CVE6.72992 DKK
250 CVE16.82480 DKK
500 CVE33.64960 DKK
1000 CVE67.29920 DKK
2000 CVE134.59840 DKK
5000 CVE336.49600 DKK
10000 CVE672.99200 DKK