دولار أمريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل USD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٠٤٬١٧٠ cve

1.00000 USD = 104.17000 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 1:16 UTC
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USD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 CVE
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0633588.17831.433871.656050.957518.2085
1GBP1.1578111.23115102.0931.660141.917381.108621.0818
1USD0.940450.812249182.9251.348451.557390.9004517.1237
1INR0.01134070.009794980.012059110.01626110.01878070.01085860.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 USD104.17000 CVE
5 USD520.85000 CVE
10 USD1041.70000 CVE
20 USD2083.40000 CVE
50 USD5208.50000 CVE
100 USD10417.00000 CVE
250 USD26042.50000 CVE
500 USD52085.00000 CVE
1000 USD104170.00000 CVE
2000 USD208340.00000 CVE
5000 USD520850.00000 CVE
10000 USD1041700.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أمريكي
1 CVE0.00960 USD
5 CVE0.04800 USD
10 CVE0.09600 USD
20 CVE0.19199 USD
50 CVE0.47998 USD
100 CVE0.95997 USD
250 CVE2.39992 USD
500 CVE4.79984 USD
1000 CVE9.59969 USD
2000 CVE19.19938 USD
5000 CVE47.99845 USD
10000 CVE95.99690 USD