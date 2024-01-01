100 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أمريكي

تحويل CVE إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

100 cve
0.99 usd

Esc1.000 CVE = $0.009871 USD

Mid-market exchange rate at 18:02
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CVE إلى USD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7861.5021.660.94620.864
1 GBP1.16811.277107.1731.7541.9381.10524.362
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86519.081
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أمريكي
1 CVE٠٫٠٠٩٨٧ USD
5 CVE٠٫٠٤٩٣٥ USD
10 CVE٠٫٠٩٨٧١ USD
20 CVE٠٫١٩٧٤٢ USD
50 CVE٠٫٤٩٣٥٥ USD
100 CVE٠٫٩٨٧٠٩ USD
250 CVE٢٫٤٦٧٧٣ USD
500 CVE٤٫٩٣٥٤٦ USD
1000 CVE٩٫٨٧٠٩١ USD
2000 CVE١٩٫٧٤١٨٢ USD
5000 CVE٤٩٫٣٥٤٥٥ USD
10000 CVE٩٨٫٧٠٩١٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 USD١٠١٫٣٠٨٠٠ CVE
5 USD٥٠٦٫٥٤٠٠٠ CVE
10 USD١٬٠١٣٫٠٨٠٠٠ CVE
20 USD٢٬٠٢٦٫١٦٠٠٠ CVE
50 USD٥٬٠٦٥٫٤٠٠٠٠ CVE
100 USD١٠٬١٣٠٫٨٠٠٠٠ CVE
250 USD٢٥٬٣٢٧٫٠٠٠٠٠ CVE
500 USD٥٠٬٦٥٤٫٠٠٠٠٠ CVE
1000 USD١٠١٬٣٠٨٫٠٠٠٠٠ CVE
2000 USD٢٠٢٬٦١٦٫٠٠٠٠٠ CVE
5000 USD٥٠٦٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 USD١٬٠١٣٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ CVE