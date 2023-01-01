إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أمريكي

تحويل CVE إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
9.62 usd

1.00000 CVE = 0.00962 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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CVE إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065888.60531.438141.663490.96718.2248
1GBP1.154611.2306102.3061.660511.920711.116521.0428
1USD0.938250.812612183.1351.349351.560790.907317.0996
1INR0.0112860.00977460.012028610.01623080.01877420.01091360.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار أمريكي
1 CVE0.00962 USD
5 CVE0.04810 USD
10 CVE0.09620 USD
20 CVE0.19240 USD
50 CVE0.48100 USD
100 CVE0.96200 USD
250 CVE2.40500 USD
500 CVE4.81001 USD
1000 CVE9.62001 USD
2000 CVE19.24002 USD
5000 CVE48.10005 USD
10000 CVE96.20010 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / اسكودو الرأس الأخضر
1 USD103.95000 CVE
5 USD519.75000 CVE
10 USD1039.50000 CVE
20 USD2079.00000 CVE
50 USD5197.50000 CVE
100 USD10395.00000 CVE
250 USD25987.50000 CVE
500 USD51975.00000 CVE
1000 USD103950.00000 CVE
2000 USD207900.00000 CVE
5000 USD519750.00000 CVE
10000 USD1039500.00000 CVE