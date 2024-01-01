Cape Verde escudosundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → USD çevirin

1.000 cve
9,66 usd

1,000 CVE = 0,009662 USD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / ABD Doları
1 CVE0,00966 USD
5 CVE0,04831 USD
10 CVE0,09662 USD
20 CVE0,19324 USD
50 CVE0,48310 USD
100 CVE0,96619 USD
250 CVE2,41548 USD
500 CVE4,83095 USD
1000 CVE9,66191 USD
2000 CVE19,32382 USD
5000 CVE48,30955 USD
10000 CVE96,61910 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Cape Verde Escudosu
1 USD103,49900 CVE
5 USD517,49500 CVE
10 USD1.034,99000 CVE
20 USD2.069,98000 CVE
50 USD5.174,95000 CVE
100 USD10.349,90000 CVE
250 USD25.874,75000 CVE
500 USD51.749,50000 CVE
1000 USD103.499,00000 CVE
2000 USD206.998,00000 CVE
5000 USD517.495,00000 CVE
10000 USD1.034.990,00000 CVE