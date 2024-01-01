Cape Verde escudosundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile CVE → JPY çevirin

1.000 cve
1.481 jpy

1,000 CVE = 1,481 JPY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Japon Yeni
1 CVE1,48084 JPY
5 CVE7,40420 JPY
10 CVE14,80840 JPY
20 CVE29,61680 JPY
50 CVE74,04200 JPY
100 CVE148,08400 JPY
250 CVE370,21000 JPY
500 CVE740,42000 JPY
1000 CVE1.480,84000 JPY
2000 CVE2.961,68000 JPY
5000 CVE7.404,20000 JPY
10000 CVE14.808,40000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Cape Verde Escudosu
100 JPY67,52940 CVE
1000 JPY675,29400 CVE
1500 JPY1.012,94100 CVE
2000 JPY1.350,58800 CVE
3000 JPY2.025,88200 CVE
5000 JPY3.376,47000 CVE
5400 JPY3.646,58760 CVE
10000 JPY6.752,94000 CVE
15000 JPY10.129,41000 CVE
20000 JPY13.505,88000 CVE
25000 JPY16.882,35000 CVE
30000 JPY20.258,82000 CVE