Cape Verde escudosundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile CVE → RUB çevirin

1.000 cve
901,46 rub

1,000 CVE = 0,9015 RUB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Rus Rublesi
1 CVE0,90146 RUB
5 CVE4,50731 RUB
10 CVE9,01462 RUB
20 CVE18,02924 RUB
50 CVE45,07310 RUB
100 CVE90,14620 RUB
250 CVE225,36550 RUB
500 CVE450,73100 RUB
1000 CVE901,46200 RUB
2000 CVE1.802,92400 RUB
5000 CVE4.507,31000 RUB
10000 CVE9.014,62000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Cape Verde Escudosu
1 RUB1,10931 CVE
5 RUB5,54655 CVE
10 RUB11,09310 CVE
20 RUB22,18620 CVE
50 RUB55,46550 CVE
100 RUB110,93100 CVE
250 RUB277,32750 CVE
500 RUB554,65500 CVE
1000 RUB1.109,31000 CVE
2000 RUB2.218,62000 CVE
5000 RUB5.546,55000 CVE
10000 RUB11.093,10000 CVE