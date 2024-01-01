bin Rus rublesinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile RUB → CVE çevirin

1.000 rub
1.197,71 cve

1,000руб RUB = 1,198Esc CVE

02:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → CVE çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,19921,2339
Düşük1,14281,1070
Ortalama1,16591,1537
Değişim3.26%6.20%
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1 RUB → CVE istatistikleri

RUB → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1992, en düşük 1,1428 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,1659 oldu. RUB → CVE kurundaki değişiklik 3.26 değerindeydi.

RUB → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2339, en düşük 1,1070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,1537 oldu. RUB → CVE kurundaki değişiklik 6.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3887,2330,7861,5391,33783,738
1 EUR1,07911,4977,8030,8481,661,44290,341
1 CAD0,7210,66815,2130,5671,1090,96360,35
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Cape Verde Escudosu
1 RUB1,19771 CVE
5 RUB5,98855 CVE
10 RUB11,97710 CVE
20 RUB23,95420 CVE
50 RUB59,88550 CVE
100 RUB119,77100 CVE
250 RUB299,42750 CVE
500 RUB598,85500 CVE
1000 RUB1.197,71000 CVE
2000 RUB2.395,42000 CVE
5000 RUB5.988,55000 CVE
10000 RUB11.977,10000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Rus Rublesi
1 CVE0,83493 RUB
5 CVE4,17463 RUB
10 CVE8,34925 RUB
20 CVE16,69850 RUB
50 CVE41,74625 RUB
100 CVE83,49250 RUB
250 CVE208,73125 RUB
500 CVE417,46250 RUB
1000 CVE834,92500 RUB
2000 CVE1.669,85000 RUB
5000 CVE4.174,62500 RUB
10000 CVE8.349,25000 RUB