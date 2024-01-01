Malezya ringitinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile MYR → CVE çevirin

1.000 myr
21.514 cve

1.00000 MYR = 21.51400 CVE

14:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566851.0764589.3831.455311.65290.9486518.3862
1 GBP1.1672911.25655104.3381.698791.929441.1073521.4624
1 USD0.928950.79583183.0351.351951.535510.8812517.0804
1 INR0.01118780.009584270.012043110.01628170.01849230.0106130.205701

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Malezya ringitinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Cape Verde Escudosu
1 MYR21.51400 CVE
5 MYR107.57000 CVE
10 MYR215.14000 CVE
20 MYR430.28000 CVE
50 MYR1075.70000 CVE
100 MYR2151.40000 CVE
250 MYR5378.50000 CVE
500 MYR10757.00000 CVE
1000 MYR21514.00000 CVE
2000 MYR43028.00000 CVE
5000 MYR107570.00000 CVE
10000 MYR215140.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Malezya Ringiti
1 CVE0.04648 MYR
5 CVE0.23241 MYR
10 CVE0.46481 MYR
20 CVE0.92963 MYR
50 CVE2.32407 MYR
100 CVE4.64813 MYR
250 CVE11.62033 MYR
500 CVE23.24065 MYR
1000 CVE46.48130 MYR
2000 CVE92.96260 MYR
5000 CVE232.40650 MYR
10000 CVE464.81300 MYR