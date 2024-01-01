Singapur dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile SGD → CVE çevirin

1.000 sgd
76.418,10 cve

1.00000 SGD = 76.41810 CVE

20:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0769589.3891.450711.651380.94728518.3612
1 GBP1.1696711.25965104.5531.696811.931531.1080121.4762
1 USD0.928550.793871183.0021.347051.533390.8796517.0493
1 INR0.01118710.009564480.012047910.01622910.01847410.01059790.205408

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cape Verde Escudosu
1 SGD76.41810 CVE
5 SGD382.09050 CVE
10 SGD764.18100 CVE
20 SGD1528.36200 CVE
50 SGD3820.90500 CVE
100 SGD7641.81000 CVE
250 SGD19104.52500 CVE
500 SGD38209.05000 CVE
1000 SGD76418.10000 CVE
2000 SGD152836.20000 CVE
5000 SGD382090.50000 CVE
10000 SGD764181.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Singapur Doları
1 CVE0.01309 SGD
5 CVE0.06543 SGD
10 CVE0.13086 SGD
20 CVE0.26172 SGD
50 CVE0.65429 SGD
100 CVE1.30859 SGD
250 CVE3.27147 SGD
500 CVE6.54295 SGD
1000 CVE13.08590 SGD
2000 CVE26.17180 SGD
5000 CVE65.42950 SGD
10000 CVE130.85900 SGD