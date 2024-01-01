Yeni İsrail şekelinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile ILS → CVE çevirin

1.000 ils
28.226,50 cve

1.00000 ILS = 28.22650 CVE

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
1 USD0.932050.795703183.0161.354451.541190.88517.0903
1 INR0.01122690.009584940.012045910.01631550.0185650.01066060.205868

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Yeni İsrail şekelinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cape Verde Escudosu
1 ILS28.22650 CVE
5 ILS141.13250 CVE
10 ILS282.26500 CVE
20 ILS564.53000 CVE
50 ILS1411.32500 CVE
100 ILS2822.65000 CVE
250 ILS7056.62500 CVE
500 ILS14113.25000 CVE
1000 ILS28226.50000 CVE
2000 ILS56453.00000 CVE
5000 ILS141132.50000 CVE
10000 ILS282265.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Yeni İsrail Şekeli
1 CVE0.03543 ILS
5 CVE0.17714 ILS
10 CVE0.35428 ILS
20 CVE0.70855 ILS
50 CVE1.77138 ILS
100 CVE3.54276 ILS
250 CVE8.85690 ILS
500 CVE17.71380 ILS
1000 CVE35.42760 ILS
2000 CVE70.85520 ILS
5000 CVE177.13800 ILS
10000 CVE354.27600 ILS