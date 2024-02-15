Yeni Zelanda dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile NZD → CVE çevirin

1.000 nzd
62.856,70 cve

1.00000 NZD = 62.85670 CVE

16:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.0762589.35191.452881.65170.9473118.3594
1 GBP1.1694311.25855104.4871.698981.931481.1078121.4692
1 USD0.92920.794565183.02151.349951.534680.8801517.0587
1 INR0.01119170.00957060.012045110.01626020.01848540.01060150.205473

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Yeni Zelanda dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cape Verde Escudosu
1 NZD62.85670 CVE
5 NZD314.28350 CVE
10 NZD628.56700 CVE
20 NZD1257.13400 CVE
50 NZD3142.83500 CVE
100 NZD6285.67000 CVE
250 NZD15714.17500 CVE
500 NZD31428.35000 CVE
1000 NZD62856.70000 CVE
2000 NZD125713.40000 CVE
5000 NZD314283.50000 CVE
10000 NZD628567.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Yeni Zelanda Doları
1 CVE0.01591 NZD
5 CVE0.07955 NZD
10 CVE0.15909 NZD
20 CVE0.31818 NZD
50 CVE0.79546 NZD
100 CVE1.59092 NZD
250 CVE3.97730 NZD
500 CVE7.95460 NZD
1000 CVE15.90920 NZD
2000 CVE31.81840 NZD
5000 CVE79.54600 NZD
10000 CVE159.09200 NZD