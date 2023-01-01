20 Yeni Zelanda dolarından Cape Verde escudosuna
Reel döviz kuru ile NZD → CVE çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cape Verde Escudosu
|1 NZD
|62.82380 CVE
|5 NZD
|314.11900 CVE
|10 NZD
|628.23800 CVE
|20 NZD
|1256.47600 CVE
|50 NZD
|3141.19000 CVE
|100 NZD
|6282.38000 CVE
|250 NZD
|15705.95000 CVE
|500 NZD
|31411.90000 CVE
|1000 NZD
|62823.80000 CVE
|2000 NZD
|125647.60000 CVE
|5000 NZD
|314119.00000 CVE
|10000 NZD
|628238.00000 CVE