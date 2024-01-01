Norveç kronundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile NOK → CVE çevirin

1.000 nok
9.765,19 cve

1.00000 NOK = 9.76519 CVE

15:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0776589.46251.452941.651440.94764518.3821
1 GBP1.168411.25915104.531.697651.929581.1072321.4781
1 USD0.927950.794187183.01631.348251.532450.8793517.0576
1 INR0.01117790.009566630.012045810.01624080.01845960.01059250.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Cape Verde Escudosu
1 NOK9.76519 CVE
5 NOK48.82595 CVE
10 NOK97.65190 CVE
20 NOK195.30380 CVE
50 NOK488.25950 CVE
100 NOK976.51900 CVE
250 NOK2441.29750 CVE
500 NOK4882.59500 CVE
1000 NOK9765.19000 CVE
2000 NOK19530.38000 CVE
5000 NOK48825.95000 CVE
10000 NOK97651.90000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Norveç Kronu
1 CVE0.10240 NOK
5 CVE0.51202 NOK
10 CVE1.02405 NOK
20 CVE2.04810 NOK
50 CVE5.12025 NOK
100 CVE10.24050 NOK
250 CVE25.60125 NOK
500 CVE51.20250 NOK
1000 CVE102.40500 NOK
2000 CVE204.81000 NOK
5000 CVE512.02500 NOK
10000 CVE1024.05000 NOK