Brezilya realinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile BRL → CVE çevirin

1.000 brl
20.221,80 cve

1,000 BRL = 20,22 CVE

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Cape Verde Escudosu
1 BRL20,22180 CVE
5 BRL101,10900 CVE
10 BRL202,21800 CVE
20 BRL404,43600 CVE
50 BRL1.011,09000 CVE
100 BRL2.022,18000 CVE
250 BRL5.055,45000 CVE
500 BRL10.110,90000 CVE
1000 BRL20.221,80000 CVE
2000 BRL40.443,60000 CVE
5000 BRL101.109,00000 CVE
10000 BRL202.218,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Brezilya Reali
1 CVE0,04945 BRL
5 CVE0,24726 BRL
10 CVE0,49452 BRL
20 CVE0,98903 BRL
50 CVE2,47259 BRL
100 CVE4,94517 BRL
250 CVE12,36293 BRL
500 CVE24,72585 BRL
1000 CVE49,45170 BRL
2000 CVE98,90340 BRL
5000 CVE247,25850 BRL
10000 CVE494,51700 BRL