Romanya leyinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile RON → CVE çevirin

1.000 ron
22.250,70 cve

1.00000 RON = 22.25070 CVE

18:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.076389.34041.451011.651910.9474718.3533
1 GBP1.1697611.25905104.511.697391.932391.1083121.4696
1 USD0.929150.79425183.0071.348151.53480.8803517.0522
1 INR0.01119310.009568470.012047210.01624140.018490.01060570.205431

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Romanya leyinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cape Verde Escudosu
1 RON22.25070 CVE
5 RON111.25350 CVE
10 RON222.50700 CVE
20 RON445.01400 CVE
50 RON1112.53500 CVE
100 RON2225.07000 CVE
250 RON5562.67500 CVE
500 RON11125.35000 CVE
1000 RON22250.70000 CVE
2000 RON44501.40000 CVE
5000 RON111253.50000 CVE
10000 RON222507.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Rumen Leyi
1 CVE0.04494 RON
5 CVE0.22471 RON
10 CVE0.44943 RON
20 CVE0.89885 RON
50 CVE2.24713 RON
100 CVE4.49425 RON
250 CVE11.23563 RON
500 CVE22.47125 RON
1000 CVE44.94250 RON
2000 CVE89.88500 RON
5000 CVE224.71250 RON
10000 CVE449.42500 RON