1 Romanya leyinden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile RON → CVE çevirin

1,000L RON = 22,26Esc CVE

22:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → CVE çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CVE
1 RON → CVESon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,396422,3964
Düşük22,165222,1652
Ortalama22,247622,2501
Değişim-0.02%0.00%
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1 RON → CVE istatistikleri

RON → CVE kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,3964, en düşük 22,1652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22,2476 oldu. RON → CVE kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

RON → CVE kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,3964, en düşük 22,1652 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22,2501 oldu. RON → CVE kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - CVE tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,449
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Cape Verde Escudosu
1 RON22,26190 CVE
5 RON111,30950 CVE
10 RON222,61900 CVE
20 RON445,23800 CVE
50 RON1.113,09500 CVE
100 RON2.226,19000 CVE
250 RON5.565,47500 CVE
500 RON11.130,95000 CVE
1000 RON22.261,90000 CVE
2000 RON44.523,80000 CVE
5000 RON111.309,50000 CVE
10000 RON222.619,00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Rumen Leyi
1 CVE0,04492 RON
5 CVE0,22460 RON
10 CVE0,44920 RON
20 CVE0,89839 RON
50 CVE2,24599 RON
100 CVE4,49197 RON
250 CVE11,22993 RON
500 CVE22,45985 RON
1000 CVE44,91970 RON
2000 CVE89,83940 RON
5000 CVE224,59850 RON
10000 CVE449,19700 RON