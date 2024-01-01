Türk lirasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile TRY → CVE çevirin

1.000 try
3.337,14 cve

1.00000 TRY = 3.33714 CVE

23:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0776589.4571.450731.650940.94789518.3685
1 GBP1.1696511.2604104.6271.696751.930911.1087121.4835
1 USD0.927950.793399183.01121.34621.531980.879617.045
1 INR0.01117860.009557730.012046610.01621710.01845510.01059620.205334

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Cape Verde Escudosu
1 TRY3.33714 CVE
5 TRY16.68570 CVE
10 TRY33.37140 CVE
20 TRY66.74280 CVE
50 TRY166.85700 CVE
100 TRY333.71400 CVE
250 TRY834.28500 CVE
500 TRY1668.57000 CVE
1000 TRY3337.14000 CVE
2000 TRY6674.28000 CVE
5000 TRY16685.70000 CVE
10000 TRY33371.40000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Türk Lirası
1 CVE0.29966 TRY
5 CVE1.49829 TRY
10 CVE2.99658 TRY
20 CVE5.99316 TRY
50 CVE14.98290 TRY
100 CVE29.96580 TRY
250 CVE74.91450 TRY
500 CVE149.82900 TRY
1000 CVE299.65800 TRY
2000 CVE599.31600 TRY
5000 CVE1498.29000 TRY
10000 CVE2996.58000 TRY