250 Türk lirasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile TRY → CVE çevirin

250 try
802,24 cve

1,000 TRY = 3,209 CVE

01:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0131,4661,6450,97317,686
1 GBP1,1711,245104,1051,7141,9241,13820,685
1 USD0,9390,803183,6161,3771,5450,91416,614
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Cape Verde Escudosu
1 TRY3,20895 CVE
5 TRY16,04475 CVE
10 TRY32,08950 CVE
20 TRY64,17900 CVE
50 TRY160,44750 CVE
100 TRY320,89500 CVE
250 TRY802,23750 CVE
500 TRY1.604,47500 CVE
1000 TRY3.208,95000 CVE
2000 TRY6.417,90000 CVE
5000 TRY16.044,75000 CVE
10000 TRY32.089,50000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Türk Lirası
1 CVE0,31163 TRY
5 CVE1,55814 TRY
10 CVE3,11628 TRY
20 CVE6,23256 TRY
50 CVE15,58140 TRY
100 CVE31,16280 TRY
250 CVE77,90700 TRY
500 CVE155,81400 TRY
1000 CVE311,62800 TRY
2000 CVE623,25600 TRY
5000 CVE1.558,14000 TRY
10000 CVE3.116,28000 TRY