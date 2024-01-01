1 Türk lirasından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile TRY → CVE çevirin

1 try
3,21 cve

1,000 TRY = 3,209 CVE

00:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0051,4661,6450,97317,69
1 GBP1,1711,245104,1081,7141,9241,13820,692
1 USD0,9390,803183,6081,3771,5450,91416,617
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Cape Verde Escudosu
1 TRY3,20905 CVE
5 TRY16,04525 CVE
10 TRY32,09050 CVE
20 TRY64,18100 CVE
50 TRY160,45250 CVE
100 TRY320,90500 CVE
250 TRY802,26250 CVE
500 TRY1.604,52500 CVE
1000 TRY3.209,05000 CVE
2000 TRY6.418,10000 CVE
5000 TRY16.045,25000 CVE
10000 TRY32.090,50000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Türk Lirası
1 CVE0,31162 TRY
5 CVE1,55809 TRY
10 CVE3,11619 TRY
20 CVE6,23238 TRY
50 CVE15,58095 TRY
100 CVE31,16190 TRY
250 CVE77,90475 TRY
500 CVE155,80950 TRY
1000 CVE311,61900 TRY
2000 CVE623,23800 TRY
5000 CVE1.558,09500 TRY
10000 CVE3.116,19000 TRY