1 турецкая лира в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте TRY в CVE по реальному обменному курсу

1 try
3,08 cve

TL1,000 TRY = Esc3,076 CVE

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,16353,1991
Низкий3,05663,0566
В среднем3,11803,1526
Изменить-2.39%-3.47%
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Соотношение 1 TRY к CVE

За последние 30 дней максимальный курс TRY к CVE составил 3,1635, а минимальный — 3,0566. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,1180. Изменение курса TRY к CVE в процентном соотношении составило -2.39.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к CVE составил 3,1991, а минимальный — 3,0566. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,1526. Изменение курса TRY к CVE в процентном соотношении составило -3.47.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Эскудо Кабо-Верде
1 TRY3,07617 CVE
5 TRY15,38085 CVE
10 TRY30,76170 CVE
20 TRY61,52340 CVE
50 TRY153,80850 CVE
100 TRY307,61700 CVE
250 TRY769,04250 CVE
500 TRY1 538,08500 CVE
1000 TRY3 076,17000 CVE
2000 TRY6 152,34000 CVE
5000 TRY15 380,85000 CVE
10000 TRY30 761,70000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Турецкая лира
1 CVE0,32508 TRY
5 CVE1,62540 TRY
10 CVE3,25080 TRY
20 CVE6,50160 TRY
50 CVE16,25400 TRY
100 CVE32,50800 TRY
250 CVE81,27000 TRY
500 CVE162,54000 TRY
1000 CVE325,08000 TRY
2000 CVE650,16000 TRY
5000 CVE1 625,40000 TRY
10000 CVE3 250,80000 TRY