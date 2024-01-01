Чешские кроны в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте CZK в CVE по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = Esc4,373 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 CZK в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,41354,4283
Низкий4,35204,3520
В среднем4,37614,3950
Изменение0.05%-0.19%
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Соотношение 1 CZK к CVE

За последние 30 дней максимальный курс CZK к CVE составил 4,4135, а минимальный — 4,3520. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,3761. Изменение курса CZK к CVE в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к CVE составил 4,4283, а минимальный — 4,3520. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,3950. Изменение курса CZK к CVE в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Эскудо Кабо-Верде
1 CZK4,37305 CVE
5 CZK21,86525 CVE
10 CZK43,73050 CVE
20 CZK87,46100 CVE
50 CZK218,65250 CVE
100 CZK437,30500 CVE
250 CZK1 093,26250 CVE
500 CZK2 186,52500 CVE
1000 CZK4 373,05000 CVE
2000 CZK8 746,10000 CVE
5000 CZK21 865,25000 CVE
10000 CZK43 730,50000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Чешская крона
1 CVE0,22867 CZK
5 CVE1,14337 CZK
10 CVE2,28673 CZK
20 CVE4,57346 CZK
50 CVE11,43365 CZK
100 CVE22,86730 CZK
250 CVE57,16825 CZK
500 CVE114,33650 CZK
1000 CVE228,67300 CZK
2000 CVE457,34600 CZK
5000 CVE1 143,36500 CZK
10000 CVE2 286,73000 CZK