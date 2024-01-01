История обменного курса чешская крона–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс чешские кроны/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 4,373, отражая изменение в размере -0.293% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.147% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,485, и минимумом, равным 4,337, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.243%.