Австралийские доллары в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте AUD в CVE по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Esc67,83 CVE

Среднерыночный курс в 19:16
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График изменения обменного курса AUD к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 AUD в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий68,499768,9981
Низкий66,972466,3306
В среднем67,768167,5835
Изменение-0.22%1.76%
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Соотношение 1 AUD к CVE

За последние 30 дней максимальный курс AUD к CVE составил 68,4997, а минимальный — 66,9724. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 67,7681. Изменение курса AUD к CVE в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к CVE составил 68,9981, а минимальный — 66,3306. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 67,5835. Изменение курса AUD к CVE в процентном соотношении составило 1.76.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3920,9341,679152,721,3921,328
1 GBP1,2911108,9461,2052,167197,1541,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39711,798163,591,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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AUD в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Эскудо Кабо-Верде
1 AUD67,82580 CVE
5 AUD339,12900 CVE
10 AUD678,25800 CVE
20 AUD1 356,51600 CVE
50 AUD3 391,29000 CVE
100 AUD6 782,58000 CVE
250 AUD16 956,45000 CVE
500 AUD33 912,90000 CVE
1000 AUD67 825,80000 CVE
2000 AUD135 651,60000 CVE
5000 AUD339 129,00000 CVE
10000 AUD678 258,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Австралийский доллар
1 CVE0,01474 AUD
5 CVE0,07372 AUD
10 CVE0,14744 AUD
20 CVE0,29487 AUD
50 CVE0,73718 AUD
100 CVE1,47436 AUD
250 CVE3,68590 AUD
500 CVE7,37180 AUD
1000 CVE14,74360 AUD
2000 CVE29,48720 AUD
5000 CVE73,71800 AUD
10000 CVE147,43600 AUD