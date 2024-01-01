История обменного курса австралийский доллар–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс австралийских доллара/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 67,818, отражая изменение в размере -1.483% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.263% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 69,995, и минимумом, равным 66,900, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.284%.