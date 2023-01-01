5 эскудо Кабо-Верде в австралийские доллары

Сконвертируйте CVE в AUD по реальному обменному курсу

5 cve
0,08 aud

1.00000 CVE = 0.01506 AUD

Среднерыночный курс в 9:31 UTC
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График изменения обменного курса CVE к AUD

1 мин. назад 1 CVE → 0 AUD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859651.0729589.05111.45171.66840.958418.3899
1GBP1.1632611.2481103.5881.688681.940761.1148721.3919
1USD0.932050.801218182.99651.3531.554970.893317.1396
1INR0.01122950.009653630.012048710.01630190.01873530.01076310.20651

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Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

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Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Австралийский доллар
1 CVE0.01506 AUD
5 CVE0.07531 AUD
10 CVE0.15062 AUD
20 CVE0.30125 AUD
50 CVE0.75312 AUD
100 CVE1.50624 AUD
250 CVE3.76560 AUD
500 CVE7.53120 AUD
1000 CVE15.06240 AUD
2000 CVE30.12480 AUD
5000 CVE75.31200 AUD
10000 CVE150.62400 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Эскудо Кабо-Верде
1 AUD66.39040 CVE
5 AUD331.95200 CVE
10 AUD663.90400 CVE
20 AUD1327.80800 CVE
50 AUD3319.52000 CVE
100 AUD6639.04000 CVE
250 AUD16597.60000 CVE
500 AUD33195.20000 CVE
1000 AUD66390.40000 CVE
2000 AUD132780.80000 CVE
5000 AUD331952.00000 CVE
10000 AUD663904.00000 CVE