Евро в эскудо Кабо-Верде
Сконвертируйте EUR в CVE по реальному обменному курсу
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|1 EUR в CVE
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|110,8160
|111,0440
|Низкий
|110,4560
|110,3550
|В среднем
|110,6924
|110,6940
|Изменить
|-0.11%
|-0.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к CVE
За последние 30 дней максимальный курс EUR к CVE составил 110,8160, а минимальный — 110,4560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 110,6924. Изменение курса EUR к CVE в процентном соотношении составило -0.11.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к CVE составил 111,0440, а минимальный — 110,3550. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 110,6940. Изменение курса EUR к CVE в процентном соотношении составило -0.14.
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Как произвести расчет конвертации из евро в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Эскудо Кабо-Верде
|1 EUR
|110,59700 CVE
|5 EUR
|552,98500 CVE
|10 EUR
|1 105,97000 CVE
|20 EUR
|2 211,94000 CVE
|50 EUR
|5 529,85000 CVE
|100 EUR
|11 059,70000 CVE
|250 EUR
|27 649,25000 CVE
|500 EUR
|55 298,50000 CVE
|1000 EUR
|110 597,00000 CVE
|2000 EUR
|221 194,00000 CVE
|5000 EUR
|552 985,00000 CVE
|10000 EUR
|1 105 970,00000 CVE