Евро в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте EUR в CVE по реальному обменному курсу

1 000 eur
110 597 cve

€1,000 EUR = Esc110,6 CVE

Среднерыночный курс в 13:27
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1 EUR в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий110,8160111,0440
Низкий110,4560110,3550
В среднем110,6924110,6940
Изменить-0.11%-0.14%
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Соотношение 1 EUR к CVE

За последние 30 дней максимальный курс EUR к CVE составил 110,8160, а минимальный — 110,4560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 110,6924. Изменение курса EUR к CVE в процентном соотношении составило -0.11.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к CVE составил 111,0440, а минимальный — 110,3550. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 110,6940. Изменение курса EUR к CVE в процентном соотношении составило -0.14.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6261,485156,473,932
1 GBP1,29811,1481,776108,551,928203,1065,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5941,68176,9924,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1141,085114,3492,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Эскудо Кабо-Верде
1 EUR110,59700 CVE
5 EUR552,98500 CVE
10 EUR1 105,97000 CVE
20 EUR2 211,94000 CVE
50 EUR5 529,85000 CVE
100 EUR11 059,70000 CVE
250 EUR27 649,25000 CVE
500 EUR55 298,50000 CVE
1000 EUR110 597,00000 CVE
2000 EUR221 194,00000 CVE
5000 EUR552 985,00000 CVE
10000 EUR1 105 970,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Евро
1 CVE0,00904 EUR
5 CVE0,04521 EUR
10 CVE0,09042 EUR
20 CVE0,18084 EUR
50 CVE0,45209 EUR
100 CVE0,90419 EUR
250 CVE2,26047 EUR
500 CVE4,52094 EUR
1000 CVE9,04187 EUR
2000 CVE18,08374 EUR
5000 CVE45,20935 EUR
10000 CVE90,41870 EUR