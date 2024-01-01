История обменного курса евро–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс евро/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 110,597, отражая изменение в размере -0.107% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 110,894, и минимумом, равным 110,456, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой 0.198% увеличение стоимости.