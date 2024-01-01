Датские кроны в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте DKK в CVE по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = Esc14,82 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 DKK в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,943314,9433
Низкий14,784814,7848
В среднем14,838114,8406
Изменение-0.18%0.01%
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Соотношение 1 DKK к CVE

За последние 30 дней максимальный курс DKK к CVE составил 14,9433, а минимальный — 14,7848. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,8381. Изменение курса DKK к CVE в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к CVE составил 14,9433, а минимальный — 14,7848. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,8406. Изменение курса DKK к CVE в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Эскудо Кабо-Верде
1 DKK14,82050 CVE
5 DKK74,10250 CVE
10 DKK148,20500 CVE
20 DKK296,41000 CVE
50 DKK741,02500 CVE
100 DKK1 482,05000 CVE
250 DKK3 705,12500 CVE
500 DKK7 410,25000 CVE
1000 DKK14 820,50000 CVE
2000 DKK29 641,00000 CVE
5000 DKK74 102,50000 CVE
10000 DKK148 205,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Датская крона
1 CVE0,06747 DKK
5 CVE0,33737 DKK
10 CVE0,67474 DKK
20 CVE1,34948 DKK
50 CVE3,37370 DKK
100 CVE6,74741 DKK
250 CVE16,86852 DKK
500 CVE33,73705 DKK
1000 CVE67,47410 DKK
2000 CVE134,94820 DKK
5000 CVE337,37050 DKK
10000 CVE674,74100 DKK