История обменного курса датская крона–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс датские кроны/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 14,821, отражая изменение в размере -0.045% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.072% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 15,176, и минимумом, равным 14,764, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.175%.