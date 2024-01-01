丹麥克朗兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌維德角埃斯庫多的匯率目前為14.821，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.014%。

在過去一星期，丹麥克朗兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在25-07-2024高見14.850，並在23-07-2024低見14.815。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.166%。