سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 14.7914 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.007% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.024% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 14.7946 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 14.7679 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.145%.